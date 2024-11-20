МЗС України відреагувало на перехід посольств на дистанційну роботу

У медіа з’явилися повідомлення про тимчасовий перехід на дистанційну роботу посольства США та низки інших дипломатичних представництв в Україні. Міністерство закордонних справ України дало офіційний коментар із цього приводу.
У МЗС України наголосили, що перебувають у постійному контакті з міжнародними партнерами щодо можливих безпекових загроз.
«Нагадуємо, що загрози обстрілів з боку держави-агресора є, на жаль, щоденною реальністю для українців уже понад тисячу днів. У цей 1001-й день повномасштабного вторгнення загроза російських обстрілів так само актуальна, як і в попередні тисячу днів», — зазначили у відомстві.
МЗС закликало партнерів реагувати на безпекові виклики послідовно, без створення додаткового інформаційного тиску.
Українцям нагадали про важливість пильності та дотримання правил безпеки: «Просимо всіх громадян України зберігати пильність, не нехтувати сигналами повітряної тривоги та слідувати до укриття в разі небезпеки — як і щоразу при загрозі російського ракетного обстрілу».
Як раніше писала «Судово-юридична газета», посольства в Києві закриваються не через загрозу ядерного удару, а через ймовірність комбінованої атаки ракет і БпЛА.
Раніше повідомлялося, що Пентагон не бачить ознак підготовки Росії до ядерного удару по Україні.
Нагадаємо, раніше посольства Іспанії, США, Італії та Греції призупинили роботу посольства у Києві через загрозу атаки Росії.
Додамо, посольство Казахстану закликало своїх громадян покинути Україну.
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