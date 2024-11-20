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МЗС України відреагувало на перехід посольств на дистанційну роботу

15:14, 20 листопада 2024
У 1001-й день загроза російських обстрілів актуальна, як і в попередні тисячу днів – МЗС про дистанційну роботу посольств.
МЗС України відреагувало на перехід посольств на дистанційну роботу
Джерело фото: zeft.in.ua
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У медіа з’явилися повідомлення про тимчасовий перехід на дистанційну роботу посольства США та низки інших дипломатичних представництв в Україні. Міністерство закордонних справ України дало офіційний коментар із цього приводу.

У МЗС України наголосили, що перебувають у постійному контакті з міжнародними партнерами щодо можливих безпекових загроз.

«Нагадуємо, що загрози обстрілів з боку держави-агресора є, на жаль, щоденною реальністю для українців уже понад тисячу днів. У цей 1001-й день повномасштабного вторгнення загроза російських обстрілів так само актуальна, як і в попередні тисячу днів», — зазначили у відомстві.

МЗС закликало партнерів реагувати на безпекові виклики послідовно, без створення додаткового інформаційного тиску.

Українцям нагадали про важливість пильності та дотримання правил безпеки: «Просимо всіх громадян України зберігати пильність, не нехтувати сигналами повітряної тривоги та слідувати до укриття в разі небезпеки — як і щоразу при загрозі російського ракетного обстрілу».

Як раніше писала «Судово-юридична газета», посольства в Києві закриваються не через загрозу ядерного удару, а через ймовірність комбінованої атаки ракет і БпЛА.

Раніше повідомлялося, що Пентагон не бачить ознак підготовки Росії до ядерного удару по Україні.

Нагадаємо, раніше посольства ІспаніїСШАІталії та Греції призупинили роботу посольства у Києві через загрозу атаки Росії.

Додамо, посольство Казахстану закликало своїх громадян покинути Україну.

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МЗС війна

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