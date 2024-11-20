МИД Украины отреагировал на переход посольств на дистанционную работу

В 1001-й день угроза российских обстрелов актуальна, как и в предыдущие тысячу дней – МИД о дистанционной работе посольств.

Источник фото: zeft.in.ua

В медиа появились сообщения о временном переходе на дистанционную работу посольства США и ряда других дипломатических представительств в Украине. Министерство иностранных дел Украины дало официальный комментарий по этому поводу.

В МИД Украины отметили, что находятся в постоянном контакте с международными партнерами относительно возможных угроз безопасности.

«Напоминаем, что угрозы обстрелов со стороны государства-агрессора являются, к сожалению, ежедневной реальностью для украинцев уже более тысячи дней. В этот 1001-й день полномасштабного вторжения угроза российских обстрелов так же актуальна, как и в предыдущие тысячу дней», - отметили в ведомстве.

МИД призвал партнеров реагировать на вызовы безопасности последовательно, без создания дополнительного информационного давления.

Украинцам напомнили о важности бдительности и соблюдения правил безопасности: «Просим всех граждан Украины сохранять бдительность, не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и следовать в укрытие в случае опасности - как и каждый раз при угрозе российского ракетного обстрела».

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», посольства в Киеве закрываются не из-за угрозы ядерного удара, а из-за вероятности комбинированной атаки ракет и БпЛА

Ранее сообщалось, что Пентагон не видит признаков подготовки России к ядерному удару по Украине.

Добавим, посольство Казахстана призвало своих граждан покинуть Украину.

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