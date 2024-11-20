Россия распространяет фейковое сообщение об «угрозе массированного обстрела», — ГУР

Враг распространяет фейковое сообщение якобы от ГУР об угрозе «особо массированного» ракетно-бомбового удара по украинским городам 20 ноября.

Фото: Униан

Россия проводит массированную информационно-психологическую атаку против Украины. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

Так, мессенджеры и социальные сети якобы от имени ГУР распространяют сообщения об угрозе «особо массированного» ракетно-бомбового удара по украинским городам сегодня.

«Данное сообщение – фейк, оно содержит типичное для российских информационно-психологических операций грамматические ошибки. Призываем доверять информации только по официальным ресурсам и от пресс-секретарей ГУР МО. Враг, при невозможности покорить украинцев силой, предпринимает меры запугивания и психологического давления на общество. Просим быть бдительными и стойкими.

Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги – безопаснее переждать в укрытии. Впрочем, призываем не поддаваться паническим настроениям», — отмечают в разведке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.