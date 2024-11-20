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Росія поширює фейкове повідомлення про «загрозу масованого обстрілу», — ГУР

15:11, 20 листопада 2024
Ворог поширює фейкове повідомлення нібито від ГУР про загрозу «особливо масованого» ракетно-бомбового удару по українських містах 20 листопада.
Росія поширює фейкове повідомлення про «загрозу масованого обстрілу», — ГУР
Фото: Уніан
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Росія проводить масовану інформаційно-психологічну атаку проти України. Про це попередили у Головному управлінні розвідки Міноборони.

Так, месенджерами та соціальними мережами нібито від імені ГУР розповсюджується повідомлення про загрозу «особливо масованого» ракетно-бомбового удару по українським містам сьогодні.

«Дане повідомлення — фейк, воно містить типове для російських інформаційно-психологічних операцій граматичні помилки. Закликаємо довіряти інформації лише з офіційних ресурсів та від речників ГУР МО. Ворог, за неможливості підкорити українців силою, вдається до заходів залякування і психологічного тиску на суспільство. Просимо бути пильними та стійкими.

Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги — безпечніше перечекати в укритті. Втім, закликаємо не піддаватись панічним настроям», — наголошують в розвідці.

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рф

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