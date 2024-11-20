Посольство Казахстана призвало своих граждан покинуть Украину

Посольство рекомендует гражданам Казахстана покинуть территории, приближенные к местам ведения активных боевых действий, или рассмотреть возможность покинуть Украину.

Посольство Казахстана в Украине призвало своих граждан покинуть страну. Об этом сообщает пресс-служба дипучреждения.

«В связи с частыми артиллерийскими обстрелами и воздушными атаками в Украине в целях безопасности Посольство Республики Казахстан в Украине рекомендует гражданам Казахстана рассмотреть возможность покинуть территории, приближенные к местам активных боевых действий, или покинуть Украину», — говорится в сообщении.

Посольство подчеркнуло необходимость реагировать на воздушную тревогу, сразу направляться к укрытию, соблюдать правила безопасности и следовать указаниям официальных органов.

Дипломаты уточнили, что граждане Казахстана могут покинуть Украину через Польшу или Молдову, используя наземные маршруты, а затем воспользоваться коммерческими авиарейсами. Для пересечения границы с Польшей требуется шенгенская виза, тогда как для въезда в Молдову виза не требуется.

Ранее сообщалось, что Пентагон не видит признаков подготовки России к ядерному удару по Украине.

Напомним, ранее посольства Испании, США, Италии и Греции приостановили работу посольства в Киеве из-за угрозы атаки России.

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