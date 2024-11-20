Посольство Казахстану закликало своїх громадян покинути Україну

Посольство рекомендує громадянам Казахстану залишити території, наближені до місць ведення активних бойових дій, або розглянути можливість залишити Україну.

Посольство Казахстану в Україні закликало своїх громадян залишити країну. Про це повідомляє пресслужба дипустанови.

«У зв'язку з частими артилерійськими обстрілами та повітряними атаками в Україні, з метою безпеки Посольство Республіки Казахстан в Україні рекомендує громадянам Казахстану розглянути можливість залишити території, наближені до місць активних бойових дій, або залишити Україну», — йдеться у повідомленні.

Посольство наголосило на необхідності реагувати на повітряну тривогу, одразу прямувати до укриття, дотримуватись правил безпеки та виконувати вказівки офіційних органів.

Дипломати уточнили, що громадяни Казахстану можуть залишити Україну через Польщу або Молдову, використовуючи наземні маршрути, а далі скористатися комерційними авіарейсами. Для перетину кордону з Польщею потрібна шенгенська віза, тоді як для в'їзду до Молдови віза не потрібна.

Раніше повідомлялося, що Пентагон не бачить ознак підготовки Росії до ядерного удару по Україні.

Нагадаємо, раніше посольства Іспанії, США, Італії та Греції призупинили роботу посольства у Києві через загрозу атаки Росії.

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