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Депутата Житомирської облради підозрюють у шахрайстві із тарифами на електрику

09:58, 21 листопада 2024
За даними слідства, депутат підключив власний торговий центр до «побутового» тарифу замість «комерційного».
Депутата Житомирської облради підозрюють у шахрайстві із тарифами на електрику
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Депутату Житомирської облради-власнику торгового центру повідомлено про підозру у шахрайстві. Про це повідомляє обласна прокуратура.

За даними слідства, у 2021 році депутат побудував та ввів в експлуатацію у Житомирі торговий центр. Надалі він реалізував механізм отримання дешевої електроенергії від АТ «Житомиробленерго» для забезпечення функціонування об’єкта нерухомості.

Для цього при укладенні договору на електропостачання підозрюваний використав підроблені документи, які підтверджували розміщення за адресою ТЦ житлового будинку. Це гарантувало отримання електроенергії за «побутовим тарифом», що в 2,5 разів нижчий за «комерційний».

Власник торгового центру надавав приміщення в оренду введеним в оману підприємцям й отримував від них компенсацію за електроенергію відповідно до «комерційного тарифу». Загальна торговельна площа будівлі становила 2100 м кв.

Внаслідок протиправних дій державним енергокомпаніям завдано 3, 4 млн грн матеріальної шкоди.

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