На Рівненщині внаслідок пожежі загинули троє дітей, одна дитина в лікарні

Троє малолітніх дітей загинули внаслідок пожежі в кімнаті житлового будинку.

Джерело фото: ДСНС

Троє дітей загинули, а ще одна постраждала внаслідок пожежі, що сталася в селі Певжа Дубенського району на Рівненщині. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«Сталося це у селі Певжа Дубенського району. До прибуття співробітників ДСНС громадяни на власному транспорті везли на зустріч «швидкій» чотирьох хлопчиків 2020, 2022 та 2024 років народження. Зустрівши авто, медики констатували смерть однієї дитини, намагалися реанімувати інших. На жаль, двох врятувати не вдалося. Дитину 2024 р. н. госпіталізували до лікарні», - ідеться в повідомленні.

Пожежу ліквідували ще до прибуття рятувальників. Вогонь пошкодив меблі та речі в кімнаті житлового будинку. Причини виникнення пожежі наразі встановлюються.

Джерело фото: ДСНС

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