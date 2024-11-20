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Посилення захисту прав добросовісного набувача — Рада зробила перший крок

14:31, 20 листопада 2024
Парламент прийняв у першому читанні законопроект про зміни до Цивільного кодексу щодо посилення захисту прав добросовісного набувача.
Посилення захисту прав добросовісного набувача — Рада зробила перший крок
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Верховна Рада прийняла за основу законопроект 12089 «Про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо посилення захисту прав добросовісного набувача». Про це повідомили нардепи у соцмережах.

Законопроект підтримали 246 нардепів.

Документ передбачає захист добросовісних набувачів, уточнення порядку витребування майна, компенсації його ринкової вартості та встановлення позовної давності для нерухомості, зареєстрованої в Державному реєстрі, з моменту реєстрації права.

Майно не може бути витребуване, якщо минуло понад 10 років з дати реєстрації або передачі державного чи комунального майна у приватну власність.

Раніше «Судово-юридична газета» детально писала про цей законопроект.

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Верховна Рада України

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