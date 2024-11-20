Посилення захисту прав добросовісного набувача — Рада зробила перший крок

Верховна Рада прийняла за основу законопроект 12089 «Про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо посилення захисту прав добросовісного набувача». Про це повідомили нардепи у соцмережах.
Законопроект підтримали 246 нардепів.
Документ передбачає захист добросовісних набувачів, уточнення порядку витребування майна, компенсації його ринкової вартості та встановлення позовної давності для нерухомості, зареєстрованої в Державному реєстрі, з моменту реєстрації права.
Майно не може бути витребуване, якщо минуло понад 10 років з дати реєстрації або передачі державного чи комунального майна у приватну власність.
Раніше «Судово-юридична газета» детально писала про цей законопроект.
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