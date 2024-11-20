Посилення захисту прав добросовісного набувача — Рада зробила перший крок

Парламент прийняв у першому читанні законопроект про зміни до Цивільного кодексу щодо посилення захисту прав добросовісного набувача.

Верховна Рада прийняла за основу законопроект 12089 «Про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо посилення захисту прав добросовісного набувача». Про це повідомили нардепи у соцмережах.

Законопроект підтримали 246 нардепів.

Документ передбачає захист добросовісних набувачів, уточнення порядку витребування майна, компенсації його ринкової вартості та встановлення позовної давності для нерухомості, зареєстрованої в Державному реєстрі, з моменту реєстрації права.

Майно не може бути витребуване, якщо минуло понад 10 років з дати реєстрації або передачі державного чи комунального майна у приватну власність.

Раніше «Судово-юридична газета» детально писала про цей законопроект.

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