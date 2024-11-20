Усиление защиты прав добросовестного приобретателя — Рада сделала первый шаг

Парламент принял в первом чтении законопроект об изменениях в Гражданский кодекс по усилению защиты прав добросовестного приобретателя.

Верховная Рада приняла за основу законопроект 12089 «О внесении изменений в Гражданский кодекс Украины об усилении защиты прав добросовестного приобретателя». Об этом сообщили нардепы в соцсетях.

Законопроект поддержали 246 нардепов.

Документ предусматривает защиту добросовестных приобретателей, уточнение порядка истребования имущества, компенсацию его рыночной стоимости и установление исковой давности для недвижимости, зарегистрированной в Государственном реестре, с момента регистрации права.

Имущество не может быть истребовано, если исполнилось более 10 лет с даты регистрации или передачи государственного или коммунального имущества в частную собственность.

Ранее «Судебно-юридическая газета» подробно писала об этом законопроекте.

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