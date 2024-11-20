В Украине увеличены выплаты для уволенных военнослужащих и резервистов разведки

Уволенные с военной службы получат новые выплаты и компенсации.

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На своем заседании Кабинет Министров Украины принял постановление, которое усиливает социальную защиту военнообязанных и резервистов разведывательных органов. Согласно нововведениям, уволенным с военной службы будут предоставляться ежемесячные денежные выплаты, а также введен ряд гарантий для лиц, проходящих сборы. Об этом сообщили в Минобороны.

В частности, разведывательные органы будут осуществлять выплаты уволенным военнослужащим в размере оклада по воинскому (специальному) званию в течение года после увольнения. Это будет касаться лиц, которые увольняются по возрасту, по состоянию здоровья или в связи с сокращением штата. Кроме того, компенсация будет предоставлена предприятиям, на которых работают призванные на сборы граждане. Военнообязанные, которые не работали на момент призыва, будут получать выплаты в размере прожиточного минимума.

Также новое постановление позволяет лицам, состоящим на воинском учете в разведывательных органах, менять место жительства через портал «Дія», упрощая процесс переселения.

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