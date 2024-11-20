В Україні збільшено виплати для звільнених військовослужбовців та резервістів розвідки

Звільнені з військової служби отримають нові виплати та компенсації.

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На своєму засіданні Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка посилює соціальний захист військовозобов’язаних та резервістів розвідувальних органів. Згідно з нововведеннями, звільненим з військової служби будуть надаватися щомісячні грошові виплати, а також запроваджено ряд гарантій для осіб, що проходять збори. Про це повідомили в Міноборони.

Зокрема, розвідувальні органи здійснюватимуть виплати звільненим військовослужбовцям у розмірі окладу за військовим (спеціальним) званням протягом року після звільнення. Це стосуватиметься осіб, які звільняються за віком, станом здоров’я або у зв’язку зі скороченням штату. Крім того, компенсація буде надана підприємствам, на яких працюють призвані на збори громадяни. Військовозобов’язані, які не працювали на момент призову, отримуватимуть виплати у розмірі прожиткового мінімуму.

Також нова постанова дозволяє особам, що перебувають на військовому обліку в розвідувальних органах, змінювати місце проживання через портал «Дія», спрощуючи процес переселення.

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