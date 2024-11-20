На Ровенщине в результате пожара погибли трое детей, один ребенок в больнице

Трое малолетних детей погибли в результате пожара в комнате жилого дома.

Источник фото: ГСЧС

Трое детей погибли, а еще один пострадал в результате пожара, произошедшего в селе Певжа Дубенского района Ровенской области. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

«Произошло это в селе Певжа Дубенского района. До прибытия сотрудников ГСЧС граждане на собственном транспорте везли на встречу «скорой» четырех мальчиков 2020, 2022 и 2024 годов рождения. Встретив авто, медики констатировали смерть одного ребенка, пытались реанимировать других. К сожалению, двух спасти не удалось. Ребенка 2024 г. р. госпитализировали в больницу», - говорится в сообщении.

Пожар ликвидировали еще до прибытия спасателей. Огонь повредил мебель и вещи в комнате жилого дома. Причины возникновения пожара в настоящее время устанавливаются.

Источник фото: ГСЧС

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