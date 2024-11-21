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Депутат Житомирского облсовета подозревается в мошенничестве с тарифами на электричество

09:58, 21 ноября 2024
По данным следствия, депутат подключил собственный торговый центр к «бытовому» тарифу вместо «коммерческого».
Депутат Житомирского облсовета подозревается в мошенничестве с тарифами на электричество
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Депутат Житомирского облсовета - владелец торгового центра получил подозрение в мошенничестве. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, в 2021 году депутат построил и ввел в эксплуатацию в Житомире торговый центр. В дальнейшем он реализовал механизм получения дешевой электроэнергии от АО «Житомироблэнерго» для обеспечения функционирования объекта недвижимости.

Для этого при заключении договора на электроснабжение подозреваемый использовал поддельные документы, подтверждающие размещение по адресу ТЦ жилого дома. Это гарантировало получение электроэнергии по «бытовому тарифу», что в 2,5 раза ниже «коммерческого».

Владелец торгового центра предоставлял помещение в аренду введенным в заблуждение предпринимателям и получал от них компенсацию за электроэнергию в соответствии с «коммерческим тарифом». Общая торговая площадь здания составила 2100 кв.

В результате противоправных действий государственным энергокомпаниям нанесено 3,4 млн грн материального ущерба.

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