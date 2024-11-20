Посольства Азербайджана и Кыргызстана призвали своих граждан покинуть Украину на фоне сообщений о возможном обстреле.

Посольства призвали своих граждан по возможности покинуть Украину из-за возможного массированного обстрела России.

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Как известно, 20 ноября посольства иностранных государств призвали своих граждан покинуть территорию Украины.

Теперь посольства Азербайджана и Кыргызстана призвали сограждан как можно уехать из Украины на фоне информации о возможном массированном обстреле.

Посольство Азербайджана написало, что 21 и 22 ноября консульский прием не будет проводиться из-за повышения рисков безопасности.

Посольство Кыргызстана попросило "усилить меры личной безопасности".

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», посольства в Киеве закрываются не из-за угрозы ядерного удара, а из-за вероятности комбинированной атаки ракет и БпЛА

Ранее сообщалось, что Пентагон не видит признаков подготовки России к ядерному удару по Украине.

Кроме того, посольство Казахстана призвало своих граждан покинуть Украину.

Добавим, МИД Украины отреагировал на переход посольств на дистанционную работу.

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