Рада прийняла за основу законопроект щодо формування та ведення переліку терористичних організацій

Законопроектом пропонується перелік терористичних організацій формувати публічно.

На пленарному засіданні 20 листопада Верховна Рада прийняла у першому читанні проект закону щодо формування та ведення переліку терористичних організацій 12102.

Перелік терористичних організацій (груп) пропонується формувати публічно.

Загальна мета законодавчої ініціативи - посилити інституційну спроможність України в протидії терористичній діяльності.

Законопроектом передбачається:

- внести зміни до статті 24 Закону України “Про Службу безпеки України”, що встановлює обов’язки СБУ щодо формування і ведення переліку терористичних організацій (груп) відповідно до Закону України “Про боротьбу з тероризмом;

- статтю 24 Закону України “Про боротьбу з тероризмом” викласти у новій редакції, що запроваджує перелік терористичних організацій (груп), порядок включення/виключення таких організацій (груп) до/з переліку, впровадження положень щодо формування переліку терористичних організацій (груп);

- внести зміни до статті 24 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” в частині доповнення підстав для внесення/виключення особи до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції;

- виключити пункт 3 розділу II “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України у зв'язку з ратифікацією Додаткового протоколу до Конвенції Ради Європи про запобігання тероризму, а також до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення боротьби з тероризмом” з метою приведення положень чинного законодавства до запропонованих норм.

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