Владимир Зеленский подписал закон о лишении государственных наград и всех льгот за популяризацию или пропаганду РФ

Лишение государственных наград может применяться по приговору суда или по решению СНБО о применении санкций.

Президент Владимир Зеленский 20 ноября безотлагательно подписал принятый Верховной Радой 20 ноября Закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины, Уголовный процессуальный кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно лишения государственных наград за популяризацию или пропаганду государства-агрессора или совершение других противоправных действий против Украины» (законопроект 11410).

В частности, в Уголовном кодексе вводится новый вид наказаний – лишение государственной награды Украины.

Дополнительными наказаниями будут лишение военного, специального звания, ранга, чина или квалификационного класса, лишение государственной награды Украины, конфискация имущества.

Установлено, что лицо, осужденное за тяжкое или особо тяжкое преступление, уголовное правонарушение против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также уголовное правонарушение, предусмотренное статьями 258-258-5, 260, 261 УК, которое имеет государственную награду Украины, может быть лишено по обвинительному приговору такого суда государственной награды Украины.

В случае освобождения от отбывания наказания с испытанием могут быть назначены дополнительные наказания в виде штрафа, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, лишение военного, специального звания, ранга, чина или квалификационного класса, лишение государственной награды Украины.

В Уголовно-исполнительном кодексе определен порядок исполнения наказания в виде лишения государственной награды Украины.

Так, суд, постановивший приговор о лишении осужденного государственной награды Украины, в течение 3 рабочих дней после вступления в законную силу направляет копию приговора Президенту и Министерству юстиции.

Резолютивная часть такого приговора безотлагательно публикуется в официальных печатных изданиях, где осуществляется официальное обнародование актов Президента Украины, а также размещается на официальном веб-сайте Президента Украины.

Министерство юстиции в течение 3 рабочих дней после получения копии приговора направляет ее органам или должностным лицам, к компетенции которых отнесены вопросы применения и/или администрирования льгот, предусмотренных для лиц, награжденных государственными наградами Украины, для прекращения применения льгот и связанных с ними прав, предусмотренных лиц, награжденных государственными наградами Украины. Речь идет также и о пенсиях и полученном жилье.

Соответствующий орган или должностное лицо в течение одного месяца со дня получения копии приговора извещает Министерство юстиции и суд, вынесший приговор, о его исполнении.

Лицо, лишенное государственной награды, а также члены семьи такого лица теряют право на льготы, полученные лицом, лишенным государственной награды.

В Законе «О государственных наградах Украины» также устанавливается, что лишение государственных наград может быть совершено:

по обвинительному приговору суда, которым лицо, награжденное государственной наградой, осуждено за тяжкое или особо тяжкое преступление, уголовное правонарушение против основ национальной безопасности Украины, против мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также уголовное правонарушение, предусмотренное статьями 258-258-5, 260, 261 УК;

по решению СНБО о применении санкций, введенным в действие указом Президента, которым к лицу, награждённому государственной наградой, применена санкция в виде лишения государственной награды Украины.

Государственные награды и соответствующие документы о награждении, принадлежавшие лицу, лишенному государственных наград, подлежат возврату в течение 30 дней постоянно действующему вспомогательному органу, образованному Президентом.

В Законе «О санкциях» установлено, что основанием для применения санкции в виде лишения государственных наград, других форм награждения может быть также совершение награжденным лицом действий, популяризирующих или пропагандирующих государство-агрессора и его органы власти, представителей органов власти государства-агрессора и их действия, создающие положительный образ государства-агрессора, оправдывающие или признающие правомерной оккупацию территории Украины. Эта санкция применяется бессрочно.

Автор: Наталя Мамченко

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