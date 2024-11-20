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Ольга Стефанишина прогнозирует открытие второго переговорного кластера с ЕС в 2025 году

19:15, 20 ноября 2024
Министр юстиции Ольга Стефанишина рассчитывает на открытие второго переговорного кластера с Европейским Союзом в 2025 году.
Ольга Стефанишина прогнозирует открытие второго переговорного кластера с ЕС в 2025 году
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В Брюсселе стартовала двусторонняя встреча Украина-ЕС, посвященная свободе движения капитала. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – Министр юстиции Ольга Стефанишина отметила, что свободное движение капитала имеет важное значение для содействия экономическому росту, привлечению инвестиций и обеспечению финансовой стабильности страны.

По ее словам, Украина полна решимости привести национальное законодательство в соответствие с правом ЕС в этой сфере, а также своевременно и эффективно его имплементировать.

"Украина принимает aquis ЕС в сфере свободного движения капитала. Даже в условиях полномасштабной войны мы прилагаем значительные усилия для имплементации права ЕС и снятия связанных с войной ограничений, стремясь к ускоренной интеграции в этой сфере с ЕС и присоединению к SEPA", - заявила чиновника.

По ее словам даже после победы в войне такие ограничения не могут быть сняты немедленно.

"Мы рассчитываем на понимание партнеров и надеемся на вашу открытость для рассмотрения переходного периода для Украины в сфере движения капитала", - добавила Стефанишина.

Среди прочего она выразила надежду, что плодотворная работа делегаций в рамках скрининга относительно второго кластера будет способствовать его открытию уже в 2025 году.

Отметим, что Single Euro Payments Area (SEPA) – платежное пространство, в рамках которого клиенты могут осуществлять безналичные платежи в евро посредством кредитного перевода и прямого дебетирования в любую точку Европейского Союза, а также в ряд стран, не входящих в ЕС. , быстро, безопасно и эффективно. Регион SEPA включает 36 европейских стран, в том числе ряд стран, не входящих в еврозону или Европейский Союз.

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