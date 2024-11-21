Знімати арешт з рахунків планують автоматично – Верховна Рада схвалила законопроект про цифровізацію виконавчого провадження

Прийнятий за основу законопроект передбачає автоматичне зняття арешту з рахунку після здійснення платежу за сигналом платіжної системи.

Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроект 9363 щодо цифровізації виконавчого провадження, яким, зокрема пропонується спростити процедуру зняття арешту з банківських рахунків боржників.

Так, пропонується встановити, що зняття арешту відбуватиметься автоматично після надходження на відповідний рахунок державної виконавчої служби суми, яка підлягає стягненню.

В разі виконання зазначеної умови автоматизованою системою виконавчого провадження буде сформовано повідомлення про погашення заборгованості, яке є підставою для виключення особи з реєстру боржників і зняття арешту з її банківського рахунку чи рахунків. Наразі арешт з банківських рахунків фізосіб знімається після надходження постанови від виконавчої служби.

Законопроект був поданий ще у червні 2023 року за ініціативою Міністерства юстиції. Так, за чинним законом виконавець не може зняти арешт з рахунків, допоки не закрито з винесенням відповідної постанови виконавче провадження. Тому нерідко виникає ситуація: штраф сплачено, але арешт діє, і людина не може вчиняти ніяких дій зі своїм майном.

Як раніше пояснював в інтерв’ю «Судово-юридичній газеті» заступник міністра юстиції Андрій Гайченко, законопроект 9363 – про спрощення життя як боржників, так і стягувачів.

«Громадяни, які стикаються з Державною виконавчою службою після погашення боргу більше не будуть залежати від завантаженості виконавця щодо зняття арешту з рахунків.

Головна новація законопроекту – автоматичне зняття арешту з рахунку після здійснення платежу за сигналом платіжної системи» - зазначив він.

Технічна можливість реалізації такого механізму є результатом роботи із взаємодії Державної виконавчої служби, НБУ, банківської системи, Нацполіції, сервісних центрів МВС, ДП «НАІС», яке технічно забезпечує роботу АСВП. Зазначеним законопроектом пропонується все підв’язати під Єдиний реєстр боржників.

У підсумку людина зможе сплатити свій борг і забути про нього, буде виключена з Реєстру боржників без фізичних походів до ДВС і без необхідності очікувати постанову виконавця про зняття арешту.

«Враховуючи те, що чимало осіб є внутрішньо переміщеними, і, щоб потрапити до виконавця, треба проїхати не одну сотню кілометрів, це дуже крута історія.

Законопроект усуває корупційний ризик, який виникає при контакті виконавця з громадянином» - зазначив він.

Автор: Наталя Мамченко

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