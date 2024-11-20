Зеленский заявил о готовности вернуть Крым дипломатическим путем

Мы не можем терять десятки тысяч наших людей, чтобы они погибли ради того, чтобы Крым вернулся, – сказал Президент Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крым можно вернуть по дипломатическому пути, ведь Украина не может позволить себе потерять десятки тысяч жизней для возвращения полуострова.

"Я уже говорил о том, что мы готовы вернуть Крым по дипломатическому пути... Мы не можем терять десятки тысяч наших людей, чтобы они погибли ради того, чтобы Крым вернулся... Мы понимаем, что Крым можно вернуть дипломатическим путем", - сказал Зеленский в интервью телеканалу FoxNews.

В ответ на вопрос относительно уступок по территориям для достижения мира Зеленский отметил, что страна "не может юридически признать какую-либо оккупированную территорию Украины российской".

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