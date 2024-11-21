ДТЭК сообщил о добавлении новой очереди отключений электроэнергии.

ДТЭК обновил графики отключений света в Киеве и области. Хотя, отметим, что утром в КГВА сообщали, что текущая ситуация в энергосистеме позволяет отменить в столице отключения электроэнергии для бытовых потребителей. Затем информацию обновили, сообщив, что свет будут выключать по графикам.

Для столицы и области к 11:00 добавили еще одну очередь отключений.

Обновленные графики выглядят так:

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