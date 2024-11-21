ДТЭК обновил графики стабилизационных отключений света для Одесской области

По указанию Укрэнерго в Одесской области минус одна очередь отключений.

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В Одесской области действуют обновленные графики стабилизационных отключений света на 21 ноября. Об этом сообщили в ДТЭК

«По указанию Укрэнерго в Одесской области минус одна очередь отключений», - отметили там.

Напомним, что ДТЭК обновил графики отключений света в Киеве и области. Хотя, отметим, что утром в КГВА сообщали, что текущая ситуация в энергосистеме позволяет отменить в столице отключения электроэнергии для бытовых потребителей. Затем информацию обновили, сообщив, что свет будут выключать по графикам.

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