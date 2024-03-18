Депутати пропонують заборонити усиновлення особами, що ставлять під загрозу право України на незалежність

Як вказують депутати, необхідно унеможливити передачу дітей на виховання особам, притягнутим до відповідальності за колабораційну діяльність, та особам, що підривають національну безпеку України.

Верховна Рада готується схвалити за основу законопроект про внесення змін до статті 212 Сімейного кодексу України щодо визначення осіб, які не можуть бути усиновлювачамит 10298. Відповідний проект постанови зареєстрував народний депутат, голова Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв.

Як вказують автори, батьки зобов'язані виховувати дитину в дусі поваги до прав та свобод інших людей, любові до своєї сім'ї та родини, свого народу, своєї Батьківщини. Статтею 212 Сімейного кодексу України визначено коло осіб, які не можуть бути усиновлювачами.

Внесення змін пропонується за двома напрямками. Перший напрямок проявився під час збройної агресії росії і полягає в тому, щоб не допустити усиновлення дітей особами, що ставлять під загрозу право України на незалежність.

«Якщо особа – потенційний усиновлювач, опікун, піклувальник, патронатний вихователь, прийомні батьки, батьки – вихователі займаються колабораційною діяльністю, пособництвом державі-агресору, пропагують та сприяють розв’язуванню війни, вони не можуть виховувати дитину в дусі поваги до прав та свобод інших людей, любові до своєї сім'ї та родини, свого народу, своєї Батьківщини.

Отже, необхідно унеможливити передачу дітей на виховання особам, притягнутим до відповідальності за колабораційну діяльність, та особам, що підривають національну безпеку України» - зазначають автори.

Другий напрямок пов'язаний з такими явищами, як домашнє насильство та насильство за ознакою статі. На сьогодні особа, що вчинила домашнє насильство та була притягнута до кримінальної відповідальності за статтею 126-1 Кримінального кодексу України, не може бути усиновлювачем. Але більшість випадків домашнього насильства та насильства за ознакою статі кваліфікуються як адміністративні правопорушення.

Отже виникає ризик, що дитина буде передана на виховання до особи, яка піддавалась адміністративному стягненню за вчинення домашнього насильства або насильства за ознакою статі. Держава не має права ризикувати життям та здоров’ям дитини, передаючи її на виховання кривднику.

Законопроектом вносяться зміни до статті 212 Сімейного кодексу України, якими пропонується розширити коло осіб, які не можуть бути усиновлювачами:

особи, які були засуджені за кримінальні правопорушення, передбачені статтями 111 «Державна зрада», 111-1 «Колабораційна діяльність», 111-2 «Пособництво державі-агресору», 436-2 «Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників» Кримінального кодексу України;

особа, яка була притягнута до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини підтримує вказаний законопроєкт, однак зауважує про необхідність розроблення механізму перевірки осіб на предмет притягнення їх до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі. Міністерство соціальної політики України підтримує законопроект за умови його доопрацювання.

Автор: Наталя Мамченко

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