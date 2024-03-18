Депутаты предлагают запретить усыновление лицами, ставящими под угрозу право Украины на независимость

Как указывают депутаты, необходимо сделать невозможным передачу детей на воспитание лицам, привлеченным к ответственности за коллаборационную деятельность, и лицам, подрывающим национальную безопасность Украины.

Верховная Рада готовится одобрить за основу законопроект о внесении изменений в статью 212 Семейного кодекса Украины относительно определения лиц, которые не могут быть усыновителями 10298. Соответствующий проект постановления зарегистрировал народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев.

Как указывают авторы, родители обязаны воспитывать ребенка в духе уважения прав и свобод других людей, любви к своей семье и семье, своему народу, своей Родине. Статьей 212 Семейного кодекса Украины определен круг лиц, которые не могут быть усыновителями.

Внесение изменений предлагается по двум направлениям. Первое направление проявилось во время вооруженной агрессии рф и состоит в том, чтобы не допустить усыновления детей лицами, ставящими под угрозу право Украины на независимость.

«Если лицо – потенциальный усыновитель, опекун, попечитель, патронатный воспитатель, приемные родители, родители – воспитатели занимаются коллаборационной деятельностью, пособничеством государству-агрессору, пропагандируют и способствуют разрешению войны, они не могут воспитывать ребенка в праве по духу. людей, любви к своей семье и семье, своему народу, своей Родине.

Следовательно, необходимо сделать невозможным передачу детей на воспитание лицам, привлеченным к ответственности за коллаборационную деятельность, и лицам, которые подрывают национальную безопасность Украины» - отмечают авторы.

Второе направление связано с такими явлениями как домашнее насилие и насилие по признаку пола. На сегодняшний день лицо, совершившее домашнее насилие и привлеченное к уголовной ответственности по статье 126-1 Уголовного кодекса Украины, не может быть усыновителем. Но большинство случаев домашнего насилия и по поводу пола квалифицируются как административные правонарушения.

Следовательно, возникает риск, что ребенок будет передан на воспитание к лицу, которое подвергалось административному взысканию за совершение домашнего насилия или насилия по признаку пола. Государство не имеет права рисковать жизнью и здоровьем ребенка, передавая его на воспитание обидчику.

Законопроектом вносятся изменения в статью 212 Семейного кодекса Украины, которыми предлагается расширить круг лиц, которые не могут быть усыновителями:

лица, осужденные за уголовные правонарушения, предусмотренные статьями 111 «Государственная измена», 111-1 «Колаборационная деятельность», 111-2 «Пособничество государству-агрессору», 436-2 «Оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной против Украины, глорификация ее участников» Уголовного кодекса Украины;

лицо, привлеченное к административной ответственности за совершение домашнего насилия, насилия по признаку пола.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека поддерживает указанный законопроект, однако отмечает необходимость разработки механизма проверки лиц на предмет привлечения их к административной ответственности за совершение домашнего насилия, насилия по признаку пола. Министерство социальной политики Украины поддерживает законопроект при условии его доработки.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.