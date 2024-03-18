В этом году прием документов в первые классы в Киеве начнется 25 марта — КГГА

В этом году прием документов в первые классы продлится в столице с 25 марта по 31 мая. Об этом сообщили в КГГА.
Для зачисления ребенка достаточно заявления одного из родителей, направленное почтовым письмом или электронной почтой на адрес школы.
Оригиналы документов вместе с медицинскими справками можно подавать позже.
Как ранее мы писали, в КГГА отметили, что главным критерием зачисления в первые классы является территориальная доступность, а именно закрепление соответствующих адресов проживания детей за определенными школами. Также льготы для зачисления в первые классы распространяются на детей зарегистрированных ВПЛ, детей работников этих образовательных учреждений и детей, чьи братья или сестры уже учатся в выбранной школе.
«Судебно-юридическая газета» писала, куда обращаться в случае поборов в школе и какие оплаты в школах являются законными.
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