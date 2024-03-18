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  1. В Украине

Мужчина предложил пограничнику $9000 взятки, чтобы выехать за границу

14:01, 18 марта 2024
Пограничники предотвратили попытку взяточничества на пункте пропуска с Польшей.
Мужчина предложил пограничнику $9000 взятки, чтобы выехать за границу
Источник фото: Государственная пограничная служба Украины
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Государственная пограничная служба Украины сообщила о попытке взяточничества на пункте пропуска "Шегини". Нарушитель пытался выехать за границу, не имея необходимых документов, и предлагал пограничникам $9000 взятки для решения этого вопроса.

По информации пограничной службы, двое мужчин, которые направлялись через пункт пропуска "Шегини", пытались пройти пограничный контроль без необходимых документов. Однако пограничники отказали им в выезде. Один из них пытался "решить" ситуацию, предложив взятку в размере $9000 правоохранителям, но получил категорический отказ.

Взяткодатель был задержан по статье 208 УПК Украины. Мужчине было сообщено о подозрении по части 3 статьи 369 Уголовного кодекса Украины. За расследованием этого случая работали пограничники, Служба безопасности Украины и Национальная полиция.

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