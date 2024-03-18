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  1. В Украине

НАПК подключило Киевскую городскую госадминистрацию к Единому порталу сообщений обличителей

13:43, 18 марта 2024
Ответственным за внесение информации в Портал определен Департамент по вопросам предотвращения и выявления коррупции.
НАПК подключило Киевскую городскую госадминистрацию к Единому порталу сообщений обличителей
Фото иллюстративное
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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции подключило Киевскую городскую государственную администрацию к Единому порталу сообщений обличителей.

Как сообщили в КГГА, ответственным за внесение информации в Портал определен Департамент по вопросам предотвращения и выявления коррупции.

Единственный портал – это защищенная система, через которую можно быстро и удобно предоставить сообщение о коррупции, контролировать состояние и результаты его рассмотрения.

Инструмент создан с целью безопасного и конфиденциального канала для разоблачителей. Он минимизирует человеческий фактор, делает невозможным вмешательство в систему и утечку информации. Также портал гарантирует заявителям соблюдение условий анонимности и конфиденциальности, надежную защиту персональных данных.

Также мы писали, что в Вооруженных Силах появятся военнослужащие – разоблачители коррупции.

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