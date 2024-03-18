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НАЗК підключило Київську міську держадміністрацію до Єдиного порталу повідомлень викривачів

13:43, 18 березня 2024
Відповідальним за внесення інформації до Порталу визначено Департамент з питань запобігання та виявлення корупції.
НАЗК підключило Київську міську держадміністрацію до Єдиного порталу повідомлень викривачів
Фото ілюстративне
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Національне агентство з питань запобігання корупції підключило Київську міську державну адміністрацію до Єдиного порталу повідомлень викривачів.

Як повідомили у КМДА, відповідальним за внесення інформації до Порталу визначено Департамент з питань запобігання та виявлення корупції.

Єдиний портал – це захищена система, через яку можна швидко та зручно подати повідомлення про корупцію, контролювати стан і результати його розгляду.

Інструмент створено з метою безпечного та конфіденційного каналу для викривачів. Він мінімізує людський фактор, унеможливлює втручання в систему і витік інформації. Також портал гарантує заявникам дотримання умов анонімності та конфіденційності, надійний захист персональних даних.

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