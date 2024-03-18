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Чехія запустить новий потяг до України: деталі маршруту

16:25, 18 березня 2024
З 27 березня курсувати потяг з Праги до Чопа.
Чехія запустить новий потяг до України: деталі маршруту
Джерело фото: travel.tochka.net
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Новий маршрут потяга з Чехії до України стане доступним з 27 березня. Компанія RegioJet розширює своє сполучення з Праги до Кошиць, додавши до маршруту напрямок до Чопа на Закарпатті.

За інформацією proukrainu.blesk.cz, до маршруту будуть додані три вагони, з яких два будуть спальними.

Прямий потяг з Праги до Чопа стане другим напрямком RegioJet зі столиці Чехії до України. Перший потяг передбачає поїздку до Києва з пересадкою в польському Перемишлі на поїзди "Укразалізниці".

Перший відправлення потяга з Праги заплановане на 27 березня, а перший рейс зі станції в Чопі відбудеться 28 березня. Розклад руху буде наступним:

  • Відправлення з Праги о 21:38 (час у Кошицях 6:38) – прибуття до Чопа о 10:35 за київським часом;
  • Відправлення з Чопа о 17:35 (час у Кошицях 20:14) – прибуття до Праги о 5:57.

Вартість квитків починається від 459 чеських крон (8,24 євро) за сидяче місце, а місце у спальному вагоні коштуватиме від 740 крон (29,41 євро). Квитки можна забронювати за 30 днів до відправлення.

Крім того, на сайті компанії вказано, що пасажирам будуть доступні окремі купе для жінок та дітей до 10 років. Також передбачений безкоштовний сервіс, такий як Wi-Fi, вода, вечірня закуска та сніданок.

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