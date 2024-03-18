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Чехия запустит новый поезд в Украину: детали маршрута

16:25, 18 марта 2024
С 27 марта будет курсировать поезд из Праги в Чоп.
Чехия запустит новый поезд в Украину: детали маршрута
Источник фото: travel.tochka.net
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Новый маршрут поезда из Чехии в Украину станет доступным с 27 марта. Компания RegioJet расширяет свое сообщение из Праги в Кошице, добавив к маршруту направление в Чоп на Закарпатье.

По информации proukrainu.blesk.cz, к маршруту будут добавлены три вагона, из которых два будут спальными.

Прямой поезд из Праги в Чоп станет вторым направлением RegioJet из столицы Чехии в Украину. Первый поезд предусматривает поездку в Киев с пересадкой в польском Перемышле на поезда "Укразализныци".

Первое отправление поезда из Праги запланировано на 27 марта, а первый рейс со станции в Чопе состоится 28 марта. Расписание движения будет следующим:

  • Отправление из Праги в 21:38 (время в Кошице 6:38) - прибытие в Чоп в 10:35 по киевскому времени;
  • Отправление из Чопа в 17:35 (время в Кошице 20:14) - прибытие в Прагу в 5:57.

Стоимость билетов начинается от 459 чешских крон (8,24 евро) за сидячее место, а место в спальном вагоне будет стоить от 740 крон (29,41 евро). Билеты можно забронировать за 30 дней до отправления.

Кроме того, на сайте компании указано, что пассажирам будут доступны отдельные купе для женщин и детей до 10 лет. Также предусмотрен бесплатный сервис, такой как Wi-Fi, вода, вечерняя закуска и завтрак.

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