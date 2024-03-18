Чоловік запропонував прикордоннику $9000 хабаря, щоб виїхати за кордон

Прикордонники запобігли спробі хабарництва на пункті пропуску з Польщею.

Джерело фото: Державна прикордонна служба України

Державна прикордонна служба України повідомила про спробу хабарництва на пункті пропуску «Шегині». Порушник намагався виїхати за кордон, не маючи необхідних документів, і пропонував прикордонникам $9000 хабаря для вирішення цього питання.

За інформацією прикордонної служби, двоє чоловіків, які прямували через пункт пропуску «Шегині», намагалися пройти прикордонний контроль без необхідних документів. Однак прикордонники відмовили їм у виїзді. Один з них намагався «вирішити» ситуацію, запропонувавши хабар в розмірі $9000 правоохоронцям, але отримав категоричну відмову.

Хабародавця було затримано за статтею 208 КПК України. Чоловікові було повідомлено про підозру за частиною 3 статті 369 Кримінального кодексу України. За розслідуванням цього випадку працювали прикордонники, Служба безпеки України та Національна поліція.

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