Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Коли відсутня ознака повторності у вчиненні крадіжки – позиція Верховного Суду

Апеляційний суд допустив неправильне застосування закону, кваліфікуючи дії засудженої за ч. 2 ст. 15 – ч. 2 ст. 185 КК як закінчений замах на крадіжку, вчинену повторно, оскільки відсутня кваліфікуюча ознака «повторність».

Голови апеляційних судів пропонують повернути з відставки суддів, що раніше пройшли оцінювання, але звільнилися у відставку

Запропоновано тимчасовий спосіб подолання кадрової кризи в судах.

Верховний суд США вирішить, чи може уряд радити соціальним мережам, який контент слід обмежувати

Рішення Верховного суду США може вплинути на всі справи уряду з цифровими платформами під час осінніх виборів Президента.

Уряд затвердив План для Ukraine Facility: коли буде опубліковано план реформ, Меморандум про взаєморозуміння між Україною та ЄС і текст кредитної угоди

Мінекономіки на запит «Судово-юридичної газети» щодо текстів Меморандуму, Кредитної угоди та проекту Плану для Ukraine Facility, пояснило, коли вони будуть опубліковані.

Депутати пропонують заборонити усиновлення особами, що ставлять під загрозу право України на незалежність

Як вказують депутати, необхідно унеможливити передачу дітей на виховання особам, притягнутим до відповідальності за колабораційну діяльність, та особам, що підривають національну безпеку України.

  1. В Україні

Чоловік запропонував прикордоннику $9000 хабаря, щоб виїхати за кордон

14:01, 18 березня 2024
Прикордонники запобігли спробі хабарництва на пункті пропуску з Польщею.
Чоловік запропонував прикордоннику $9000 хабаря, щоб виїхати за кордон
Джерело фото: Державна прикордонна служба України
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державна прикордонна служба України повідомила про спробу хабарництва на пункті пропуску «Шегині». Порушник намагався виїхати за кордон, не маючи необхідних документів, і пропонував прикордонникам $9000 хабаря для вирішення цього питання.

За інформацією прикордонної служби, двоє чоловіків, які прямували через пункт пропуску «Шегині», намагалися пройти прикордонний контроль без необхідних документів. Однак прикордонники відмовили їм у виїзді. Один з них намагався «вирішити» ситуацію, запропонувавши хабар в розмірі $9000 правоохоронцям, але отримав категоричну відмову.

Хабародавця було затримано за статтею 208 КПК України. Чоловікові було повідомлено про підозру за частиною 3 статті 369 Кримінального кодексу України. За розслідуванням цього випадку працювали прикордонники, Служба безпеки України та Національна поліція.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Як зміниться відстрочка від мобілізації по догляду та що буде з бронюванням військовозобов’язаних, — прямий ефір на Право ТВ
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Як зміниться відстрочка від мобілізації по догляду та що буде з бронюванням військовозобов’язаних, — прямий ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Андрущенко
    Сергій Андрущенко
    перший заступник голови СБ України — керівник Антитерористичного центру при Службі безпеки України