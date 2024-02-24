Когда в Киеве начнут прием заявлений в первые классы – в КГГА ответили

Если кому-то из родителей будут пытаться «продавать» места в школах, в КГГА советуют обращаться к правоохранителям.

Источник фото: stem.T4L / Unsplash

В Киеве для удобства родителей прием документов в первые классы начнется раньше обычной даты – уже во время весенних каникул, 25 марта, и продлится до 31 мая. Об этом сообщили в КГГА.

Документы будут принимать не только лично, но и в электронном виде или в виде почтовых писем.

«Для зачисления ребенка в первый класс достаточно заявления одного из его родителей, предоставленных собственноручно или сканированных копий или фотокопий, направленных собственноручно, или по электронной почте на адрес школы. Оригиналы документов, включая медицинские справки, можно подавать позже», – сказал заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский.

В КГГА отметили, что главным критерием зачисления в первые классы является территориальная доступность, а именно закрепление соответствующих адресов проживания детей за определенными школами. Также льготы для зачисления в первые классы распространяются на детей зарегистрированных ВПЛ, детей работников этих образовательных учреждений и детей, чьи братья или сестры уже учатся в выбранной школе.

Также Валентин Мондриевский подчеркнул, что любые финансовые взносы в фонды, которые сотрудничают с заведениями образования, являются исключительно добровольными и не гарантируют поступления в школу. А если кому-то из родителей будут пытаться «продавать» места в школах, в КГГА советуют обращаться к правоохранителям с сообщением о фактах коррупции.

«Эпоха сборов «на шторы» должна окончательно остаться в прошлом», – заявил заместитель главы КГГА.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, куда обращаться в случае поборов в школе и какие оплаты в школах являются законными.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.