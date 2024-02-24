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Коли у Києві розпочнуть прийом заяв до перших класів – у КМДА відповіли

14:52, 24 лютого 2024
Якщо комусь із батьків намагатимуться «продавати» місця у школах, у КМДА радять звертатися до правоохоронців.
Коли у Києві розпочнуть прийом заяв до перших класів – у КМДА відповіли
Джерело фото: stem.T4L / Unsplash
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У Києві для зручності батьків прийом документів у перші класи розпочнеться раніше звичайної дати – вже під час весняних канікул, 25 березня, і триватиме до 31 травня. Про це повідомили у КМДА.

Документи прийматимуть не тільки особисто, а й в електронному вигляді або у вигляді поштових листів.

«Для зарахування дитини до першого класу достатньо заяви одного з її батьків, наданих власноруч або сканованих копій чи фотокопій, направлених власноруч, або електронною поштою на адресу школи. Оригінали документів включно з медичними довідками можна подавати пізніше», – сказав заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

У КМДА зазначили, що головним критерієм зарахування до перших класів є територіальна доступність, а саме закріплення відповідних адрес проживання дітей за певними школами. Також пільги для зарахування до перших класів поширюються на дітей зареєстрованих ВПО, дітей працівників цих освітніх закладів і тих дітей, чиї брати або сестри вже навчаються в обраній школі.

Також Валентин Мондриївський наголосив, що будь-які фінансові внески до фондів, які співпрацюють із закладами освіти, є винятково добровільними та не гарантують вступу до школи. А якщо комусь із батьків намагатимуться «продавати» місця у школах, у КМДА радять звертатися до правоохоронців із повідомленням про факти корупції.

«Столичні заклади освіти вже максимально забезпечені і забезпечуватимуться надалі – від сучасного обладнання до побутового дріб’язку. Епоха зборів «на штори» має остаточно лишитись у минулому», – заявив заступник голови КМДА.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, куди звертатися у разі поборів у школі та які оплати у школах є законними.

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