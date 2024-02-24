В Японії їжу доставлятимуть автономні роботи

До цього такі доставки здійснювалися лише у декількох містах у США.

Джерело фото: Uber Eats

Сервіс Uber Eats у березні доставлятиме їжу автономними роботами в окремих районах японської столиці Токіо.

Як повідомляє «CNBC», у компанії Uber заявили, що їхній бізнес співпрацює з Mitsubishi Electric і робототехнічною компанією Cartken, щоб розпочати транспортування їжі за допомогою автономних роботів.

В Uber Eats заявили, що таким чином Японія стане першим місцем за кордоном для автономної доставки їжі. До цього такі доставки здійснювалися лише у декількох містах у США.

«Це співробітництво означає стрибок уперед у переосмисленні майбутнього доставки їжі, роблячи її більш доступною та стійкою для споживачів у Японії», - сказав співзасновник і головний операційний директор Cartken.

Також ми писали, що Японія видаватиме багаторазові візи для короткострокового перебування українців. Раніше Україна та Японія підписали 56 документів в межах конференції в Токіо.

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