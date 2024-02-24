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Касаційний господарський суд визнав зловживанням правами і неповагою посилання адвоката на «висновок» штучного інтелекту ChatGPT

Судді КГС Верховного Суду вирішили, що адвокат, звертаючись за роз’ясненням їх рішення, поставив під сумнівів їх суддівський розсуд тим, що послався на тлумачення, зроблене ChatGPT.

Ухвала слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку не підлягає апеляційному оскарженню, - Верховний Суд

Верховний Суд підкреслив, що перевірці в апеляційній інстанції підлягають лише ухвали слідчого судді, які пов'язані з можливістю істотного обмеження прав, свобод та інтересів особи або мають вирішальне значення для руху досудового розслідування чи кримінального провадження в цілому.

Прокурор наполягав на екстрадиції за запитом рф особи для притягнення до кримінальної відповідальності, - що вирішив Верховний Суд

У касаційній скарзі на рішення суду, яким було фактично скасовано задоволення запиту рф на екстрадицію особи, прокурор стверджував, що судом було проігноровано чинність для України Європейської конвенції про видачу правопорушників 1957 року.

Верховний Суд висловився щодо врахування строків після повідомлення про підозру у разі виділення матеріалів кримінального провадження

Сплив строків після повідомлення про підозру першій особі у разі виділення матеріалів кримінального провадження щодо інших осіб, - позиція Касаційного кримінального суду.

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Ще один конфлікт спалахнув між суддею та Територіальним управлінням Державної судової адміністрації.

  1. У світі
  2. / Суспільство

В Японії їжу доставлятимуть автономні роботи

14:34, 24 лютого 2024
До цього такі доставки здійснювалися лише у декількох містах у США.
В Японії їжу доставлятимуть автономні роботи
Джерело фото: Uber Eats
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Сервіс Uber Eats у березні доставлятиме їжу автономними роботами в окремих районах японської столиці Токіо.

Як повідомляє «CNBC», у компанії Uber заявили, що їхній бізнес співпрацює з Mitsubishi Electric і робототехнічною компанією Cartken, щоб розпочати транспортування їжі за допомогою автономних роботів.

В Uber Eats заявили, що таким чином Японія стане першим місцем за кордоном для автономної доставки їжі. До цього такі доставки здійснювалися лише у декількох містах у США.

«Це співробітництво означає стрибок уперед у переосмисленні майбутнього доставки їжі, роблячи її більш доступною та стійкою для споживачів у Японії», - сказав співзасновник і головний операційний директор Cartken.

Також ми писали, що Японія видаватиме багаторазові візи для короткострокового перебування українців. Раніше Україна та Японія підписали 56 документів в межах конференції в Токіо.

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