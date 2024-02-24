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  1. В Україні

Середньозважена вартість держборгу у 2023 році зменшилась – Мінфін

11:35, 24 лютого 2024
Станом на кінець 2023 року середньозважена вартість державного та гарантованого державою боргу була на 1,4% менше порівняно з попереднім роком.
Середньозважена вартість держборгу у 2023 році зменшилась – Мінфін
Фото із відкритих джерел
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Як повідомили у Міністерстві фінансів, у 2023 році Україна отримала зовнішнє фінансування на загальну суму $42,5 млрд, з яких $11,6 млрд (або 27 %) – це безповоротна грантова допомога.

За даними Мінфіну, станом на кінець 2023 року середньозважена вартість державного та гарантованого державою боргу становила 6,24%, що на 1,4% менше порівняно з попереднім роком. При цьому збільшився протягом минулого року середньозважений термін до погашення державного та гарантованого боргу України на понад 2 роки – до 10,56 років.

Протягом 2023 року Мінфін провів 206 аукціонів з розміщення ОВДП, залучивши 552,6 млрд грн на фінансування державного бюджету.

Відсоток рефінансування ринкових облігацій внутрішньої державної позики станом на 31 грудня 2023 року становив 150%, при цьому відсоток рефінансування ОВДП, номінованих у гривні –172,6%,  в доларах США – 111,2%, в євро – 126,4%, зазначили у відомстві.

Як ми писали, FATF оприлюднила розширену заяву щодо ризиків, які росія становить для світової фінансової системи.

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