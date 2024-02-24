Середньозважена вартість держборгу у 2023 році зменшилась – Мінфін

Станом на кінець 2023 року середньозважена вартість державного та гарантованого державою боргу була на 1,4% менше порівняно з попереднім роком.

Фото із відкритих джерел

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як повідомили у Міністерстві фінансів, у 2023 році Україна отримала зовнішнє фінансування на загальну суму $42,5 млрд, з яких $11,6 млрд (або 27 %) – це безповоротна грантова допомога.

За даними Мінфіну, станом на кінець 2023 року середньозважена вартість державного та гарантованого державою боргу становила 6,24%, що на 1,4% менше порівняно з попереднім роком. При цьому збільшився протягом минулого року середньозважений термін до погашення державного та гарантованого боргу України на понад 2 роки – до 10,56 років.

Протягом 2023 року Мінфін провів 206 аукціонів з розміщення ОВДП, залучивши 552,6 млрд грн на фінансування державного бюджету.

Відсоток рефінансування ринкових облігацій внутрішньої державної позики станом на 31 грудня 2023 року становив 150%, при цьому відсоток рефінансування ОВДП, номінованих у гривні –172,6%, в доларах США – 111,2%, в євро – 126,4%, зазначили у відомстві.

Як ми писали, FATF оприлюднила розширену заяву щодо ризиків, які росія становить для світової фінансової системи.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.