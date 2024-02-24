Средневзвешенная стоимость госдолга в 2023 году уменьшилась – Минфин

По состоянию на конец 2023 года средневзвешенная стоимость государственного и гарантированного государством долга была на 1,4% меньше по сравнению с предыдущим годом.

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Как сообщили в Министерстве финансов, в 2023 году Украина получила внешнее финансирование на общую сумму $42,5 млрд, из которых $11,6 млрд (или 27%) – это безвозвратная грантовая помощь.

По данным Минфина, по состоянию на конец 2023 года средневзвешенная стоимость государственного и гарантированного государством долга составляла 6,24%, что на 1,4% меньше по сравнению с предыдущим годом. При этом увеличился в течение прошлого года средневзвешенный срок до погашения государственного и гарантированного долга Украины более чем на 2 года – до 10,56 лет.

В течение 2023 года Минфин провел 206 аукционов по размещению ОВГЗ, привлекая 552,6 млрд грн на финансирование государственного бюджета.

Процент рефинансирования рыночных облигаций внутреннего государственного займа по состоянию на 31 декабря 2023 составил 150%, при этом процент рефинансирования ОВГЗ, номинированных в гривне –172,6%, в долларах США – 111,2%, в евро – 126,4%, отметили в ведомстве.

Как мы писали, FATF обнародовала расширенное заявление относительно рисков, которые россия представляет для мировой финансовой системы.

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