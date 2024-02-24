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Прокурор настаивал на экстрадиции по запросу рф лица для привлечения к уголовной ответственности, - что решил Верховный Суд

В кассационной жалобе на решение суда, которым было фактически отменено удовлетворение запроса рф на экстрадицию лица, прокурор утверждал, что суд проигнорировал силу для Украины Европейской конвенции о выдаче правонарушителей 1957 года.

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Истечение сроков после уведомления о подозрении первому лицу в случае выделения материалов уголовного производства в отношении других лиц, - позиция Кассационного уголовного суда.

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Конкурс на заместителя председателя ГСА по цифровизации застрял на этапе спецпроверки

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  1. В Украине

Средневзвешенная стоимость госдолга в 2023 году уменьшилась – Минфин

11:35, 24 февраля 2024
По состоянию на конец 2023 года средневзвешенная стоимость государственного и гарантированного государством долга была на 1,4% меньше по сравнению с предыдущим годом.
Средневзвешенная стоимость госдолга в 2023 году уменьшилась – Минфин
Фото из открытых источников
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Как сообщили в Министерстве финансов, в 2023 году Украина получила внешнее финансирование на общую сумму $42,5 млрд, из которых $11,6 млрд (или 27%) – это безвозвратная грантовая помощь.

По данным Минфина, по состоянию на конец 2023 года средневзвешенная стоимость государственного и гарантированного государством долга составляла 6,24%, что на 1,4% меньше по сравнению с предыдущим годом. При этом увеличился в течение прошлого года средневзвешенный срок до погашения государственного и гарантированного долга Украины более чем на 2 года – до 10,56 лет.

В течение 2023 года Минфин провел 206 аукционов по размещению ОВГЗ, привлекая 552,6 млрд грн на финансирование государственного бюджета.

Процент рефинансирования рыночных облигаций внутреннего государственного займа по состоянию на 31 декабря 2023 составил 150%, при этом процент рефинансирования ОВГЗ, номинированных в гривне –172,6%, в долларах США – 111,2%, в евро – 126,4%, отметили в ведомстве.

Как мы писали, FATF обнародовала расширенное заявление относительно рисков, которые россия представляет для мировой финансовой системы.

 

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