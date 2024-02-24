В Японии еду будут доставлять автономные работы

До этого такие доставки осуществлялись только в нескольких городах в США.

Источник фото: Uber Eats

Сервис Uber Eats в марте будет доставлять еду автономными работами в отдельных районах японской столицы Токио.

Как сообщает «CNBC», в компании Uber заявили, что их бизнес сотрудничает с Mitsubishi Electric и робототехнической компанией Cartken, чтобы приступить к транспортировке еди с помощью автономных роботов.

В Uber Eats заявили, что таким образом Япония станет первым местом за границей для автономной доставки еды. До этого такие доставки осуществлялись только в нескольких городах в США.

«Это сотрудничество означает скачок вперед в переосмыслении будущего доставки еды, делая ее более доступной и устойчивой для потребителей в Японии», - сказал соучредитель и главный операционный директор Cartken.

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