Куди звертатися у разі поборів у школі та які оплати у школах є законними

Ніхто не має права примушувати батьків здавати будь-які кошти, наголосив Лубінець.

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Обов’язок батьків – піклуватися про своїх дітей, а держави – забезпечувати доступність та безоплатність повної загальної середньої освіти в державних і комунальних закладах освіти.

Право здобувати освіту без внесення плати за надання освітніх послуг закріплено у статті 53 Конституції. Крім того, категорична заборона збору коштів учасниками освітнього процесу регламентується положеннями законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту».

Чи законо збирати гроші у школі з батьків розповів Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Відповідно до статті 58 Закону України «Про повну загальну середню освіту», фінансування державних і комунальних закладів освіти здійснюється за рахунок коштів державних, місцевих бюджетів та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством. Зважаючи на вищезазначене, вимоги адміністрації до батьків учнів збирати кошти на ремонт школи, класу, закупівлю підручників, миючі засоби тощо є безпідставними та незаконними.

Згідно з частиною третьою статті 30 Закону України «Про освіту», заклади освіти, що отримують публічні кошти, та їх засновники зобов’язані оприлюднювати на своїх веб-сайтах кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.

Ефективність використання фінансування також можна перевірити в електронній системі публічних закупівель Prozorro, яка відображає тендери на закупівлю товарів, робіт і послуг закладів освіти.

«Порушення вимог законодавства в сфері забезпечення освіти передбачає кримінальну, адміністративну, цивільно-правову або дисциплінарну відповідальності. Вимагання коштів, а також надання неправомірної вигоди є незаконним, містить ознаки корупції та кримінально караних дій», - зазначив Лубінець.

Куди звертатися у разі поборів у школі?

Написати заяву на ім’я директора школи в двох примірниках про примусове збирання коштів. Один примірник лишається в канцелярії школи. Проконтролювати, щоб на вашому примірнику заяви стояла відмітка із вхідним номером. Протягом 30 днів Ви повинні отримати письму відповідь;

Якщо адміністрацією школи не здійснено жодних дій, варто звернутися в управління або департамент освіти;

Якщо управління або департамент освіти не надали відповіді, требу звертатися до поліції із заявою про вимагання.

Які оплати у школах є законними?

Законно здійснити грошову оплату в закладі освіти можливо за платні послуги, які надані за згодою батьків та здійснюються на підставі угоди між закладом освіти та батьками. Перелік платних послуг на сьогодні визначений постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 796.

Також до незаборонених джерел фінансування належать благодійні внески. Батьки можуть робити такі внески на спеціальний розрахунковий рахунок закладу виключно на добровільних засадах.

«Ніхто не має права примушувати батьків здавати будь-які кошти. При здійсненні благодійних внесків треба вказувати призначення платежу та перевіряти фінансову звітність закладу щодо цільового використання таких внесків», - наголосив Лубінець.

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