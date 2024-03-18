Цьогоріч прийом документів до перших класів у Києві почнеться 25 березня — КМДА

Для зручності батьків прийом документів у перші класи розпочнеться раніше звичайної дати – вже під час весняних канікул і триватиме до 31 травня.

Джерело фото: CDC / Unsplash

У цьому році прийом документів до перших класів триватиме у столиці з 25 березня до 31 травня. Про це повідомили у КМДА.

Для зарахування дитини достатньо заяви одного з батьків, направлену поштовим листом або електронною поштою на адресу школи.

Оригінали документів разом із медичними довідками можна подавати пізніше.

Як раніше ми писали, у КМДА зазначили, що головним критерієм зарахування до перших класів є територіальна доступність, а саме закріплення відповідних адрес проживання дітей за певними школами. Також пільги для зарахування до перших класів поширюються на дітей зареєстрованих ВПО, дітей працівників цих освітніх закладів і тих дітей, чиї брати або сестри вже навчаються в обраній школі.

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