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Рада сделала первый шаг к расширению круга лиц, которые не могут быть усыновителями

12:10, 21 ноября 2024
Законопроект расширяет перечень лиц, которые не могут быть усыновителями или опекунами.
Рада сделала первый шаг к расширению круга лиц, которые не могут быть усыновителями
Фото: brovary.net.ua
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В четверг, 21 ноября, Верховная Рада проголосовала в первом чтении законопроект 10298 о внесении изменений в статью 212 Семейного кодекса Украины по определению лиц, которые не могут быть усыновителями. Об этом сообщили нардепы в соцсетях.

Свои голоса «за» отдали 245 нардепов.

Законопроектом расширяется перечень лиц, которые не могут быть усыновителями или опекунами:

- лица, осужденные за преступления против государства, такие как государственная измена, коллаборационная деятельность, пособничество агрессору, оправдывание агрессии РФ или глорификация ее участников.

- лица, привлеченные к административной ответственности за домашнее насилие или насилие по признаку пола.

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Верховная Рада Украины

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