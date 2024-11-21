Рада сделала первый шаг к расширению круга лиц, которые не могут быть усыновителями

В четверг, 21 ноября, Верховная Рада проголосовала в первом чтении законопроект 10298 о внесении изменений в статью 212 Семейного кодекса Украины по определению лиц, которые не могут быть усыновителями. Об этом сообщили нардепы в соцсетях.
Свои голоса «за» отдали 245 нардепов.
Законопроектом расширяется перечень лиц, которые не могут быть усыновителями или опекунами:
- лица, осужденные за преступления против государства, такие как государственная измена, коллаборационная деятельность, пособничество агрессору, оправдывание агрессии РФ или глорификация ее участников.
- лица, привлеченные к административной ответственности за домашнее насилие или насилие по признаку пола.
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