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Возбуждение уголовного дела за дезертирство не будет мешать продолжению военной службы – Рада приняла закон

13:30, 21 ноября 2024
Факт возбуждения уголовного дела относительно военнослужащего, который совершил дезертирство или самовольно покинул воинскую часть, не будет основанием для отказа в продлении военной службы и действия контракта – принят закон.
Возбуждение уголовного дела за дезертирство не будет мешать продолжению военной службы – Рада приняла закон
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Факт открытия уголовного производства по статьям 407 (самовольное оставление воинской части или места службы) и 408 (дезертирство) Уголовного кодекса в отношении военнослужащего, который добровольно вернется на службу до 1 января 2025 года, не будет основанием для отказа в продлении военной службы и действия контракта . Это определено в принятом в целом как законе законопроекта 12095 о внесении изменений в Заключительные положения Закона «О воинской обязанности и военной службе».

Так, принятый парламентом 21 ноября закон предусматривает, что военнослужащим, которые самовольно покинули воинские части или места прохождения службы или дезертировали до вступления в силу этого принятого закона и военная служба которых приостановлена, ​​и они добровольно прибыли не позднее 1 января 2025 года в соответствующие воинские части (места прохождения военной службы), и выразили готовность продолжить военную службу, командир (начальник) воинской части позже 72 часов со дня их прибытия продолжает военную службу или действие контракта.

Также он возобновляет выплату денежного и продовольственного, вещевого, других видов обеспечения. С момента продления военной службы таким военнослужащим возобновляются льготы и социальные гарантии.

В день продления военной службы командир (начальник) воинской части информирует в письменной форме о продлении орган досудебного расследования и соответствующий орган управления Военной службы правопорядка в ВСУ.

При этом факт открытия уголовного производства по уголовному правонарушению, предусмотренному статьями 407 и 408 Уголовного кодекса, не является основанием для отказа в продлении военной службы и действия контракта.

Также закон предусматривает, что таким военнослужащим со дня принятия командиром (начальником) воинской части решения о приостановлении воинской службы до дня ее продления выплата недополученного денежного, осуществление недополученного продовольственного, вещевого, других видов обеспечения и льгот и социальных гарантий, не осуществляются.

Автор: Наталя Мамченко

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