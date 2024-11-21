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Должны вернуться с СЗЧ не позднее 1 января 2025 года: принят закон об условиях продолжения службы военными, самовольно покинувшими воинские части

11:36, 21 ноября 2024
Для военнослужащих, совершивших СЗЧ, установили условия возвращения на службу.
Должны вернуться с СЗЧ не позднее 1 января 2025 года: принят закон об условиях продолжения службы военными, самовольно покинувшими воинские части
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Военнослужащие, совершившие СЗЧ, могут вернуться на службу до 1 января 2025 года. В таком случае они не лишатся своих выплат.

Верховная Рада 21 ноября приняла в целом как закон законопроект 12095 «О внесении изменения в главу XII «Заключительные положения» Закона «О воинской обязанности и военной службе» об условиях продолжения военной службы во время действия военного положения отдельным категориям военнослужащих.

Следует отметить, что ко второму чтению законопроект был значительно переработан.

Итак, как проанализировала «Судебно-юридическая газета», согласно финальной редакции глава XII «Заключительные положения» Закона «О воинской обязанности и военной службе» будет дополнен пунктом 7-2 следующего содержания:

Установить, что:

1) военнослужащим, которые самовольно покинули воинские части или места прохождения службы или дезертировали до вступления в силу Закона Украины "О внесении изменения в главу XII "Заключительные положения" Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" об условиях продления военной службы во время действия военного положения отдельным категориям военнослужащих” и военная служба которых приостановлена и добровольно прибыли не позже 1 января 2025 года в соответствующие воинские части (места прохождения военной службы), определенные центральными органами исполнительной власти, которые в соответствии с законом осуществляют руководство Вооруженными Силами и другими военными формированиями, и выразили готовность продолжить военную службу, командир (начальник) воинской части не позднее 72 часов со дня их прибытия в воинскую часть или место прохождения службы продолжает соответственно военную службу, действие контракта, а также возобновляет выплату денежного и продовольственного, вещевого, других видов обеспечения. С момента продления военной службы таким военнослужащим возобновляются льготы и гарантии, установленные законодательством Украины;

2) в день продления военной службы военнослужащим, указанным в подпункте 1 настоящего пункта, командир (начальник) воинской части информирует в письменной форме о таком продлении орган досудебного расследования и соответствующий орган управления Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины;

3) факт открытия уголовного производства по уголовному правонарушению, предусмотренному статьями 407 и 408 Уголовного кодекса Украины, в отношении военнослужащего, указанного в подпункте 1 настоящего пункта, не является основанием для отказа в продлении ему военной службы и действия контракта

4) военнослужащим, указанным в подпункте 1 настоящего пункта, со дня принятия командиром (начальником) воинской части решения о приостановлении воинской службы до дня ее продления выплата недополученного денежного, осуществление недополученного продовольственного, вещного, других видов обеспечения и распространения льгот и социальных гарантий, установленных законодательством Украины для военнослужащих не осуществляются.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховная Рада Украины военные война военнослужащие

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Должны вернуться с СЗЧ не позднее 1 января 2025 года: принят закон об условиях продолжения службы военными, самовольно покинувшими воинские части

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