Рада у першому читанні підтримала законопроект про ліквідацію всіх МСЕК з 1 січня

Парламент ухвалив у першому читанні законопроєкт 12178, в якому прописана концепція реформування медико-соціальних експертних комісій. Як зазначив народний депутат та голова парламентського Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, законопроєкт передбачає ліквідацію всіх МСЕК з 1 січня 2025 року.
«Замість них запрацюють експертні комісії у кластерних та надкластерних лікарнях, які проводитимуть оцінку відповідно до критеріїв Міжнародної класифікації функціювання, обмежень життєдіяльності та здоров’я», – уточнив парламентар.
Серед основних положень законопроєкту:
– оцінювання функціонування пацієнта переходить до експертних комісій у кластерних та надкластерних лікарнях;
– внесення всіх даних до електронної системи охорони здоров’я, цифровізація всіх процесів;
– встановлення чітких критеріїв оцінки функціональності відповідно до МКФ;
– замість лікарсько-консультаційної комісії направити на оцінку функціональності зможе сімейний лікар;
– призначення до комісії випадкових лікарів, які не знайомі з пацієнтом.
Радуцький підкреслив, що без змін залишаться встановлені раніше статуси осіб з інвалідністю та соціальні гарантії, попередні статуси людей з інвалідністю, які були отримані до запуску реформи, медико-соціальна експертиза для дітей.
Водночас він наголосив, що рішенням РНБО встановлені чіткі дедлайни щодо реформування системи МСЕК, відтак, підготувати документ до другого читання планують у максимально короткі строки.
Раніше «Судово-юридична газета» більш детально описувала законопроект Кабміну 12178.
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