Рада у першому читанні підтримала законопроект про ліквідацію всіх МСЕК з 1 січня

Рішенням РНБО встановлені чіткі дедлайни щодо реформування системи МСЕК, відтак, підготувати документ до другого читання планують у максимально короткі строки.

Джерело фото: sluga-narodu.com

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Парламент ухвалив у першому читанні законопроєкт 12178, в якому прописана концепція реформування медико-соціальних експертних комісій. Як зазначив народний депутат та голова парламентського Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, законопроєкт передбачає ліквідацію всіх МСЕК з 1 січня 2025 року.

«Замість них запрацюють експертні комісії у кластерних та надкластерних лікарнях, які проводитимуть оцінку відповідно до критеріїв Міжнародної класифікації функціювання, обмежень життєдіяльності та здоров’я», – уточнив парламентар.

Серед основних положень законопроєкту:

– оцінювання функціонування пацієнта переходить до експертних комісій у кластерних та надкластерних лікарнях;

– внесення всіх даних до електронної системи охорони здоров’я, цифровізація всіх процесів;

– встановлення чітких критеріїв оцінки функціональності відповідно до МКФ;

– замість лікарсько-консультаційної комісії направити на оцінку функціональності зможе сімейний лікар;

– призначення до комісії випадкових лікарів, які не знайомі з пацієнтом.

Радуцький підкреслив, що без змін залишаться встановлені раніше статуси осіб з інвалідністю та соціальні гарантії, попередні статуси людей з інвалідністю, які були отримані до запуску реформи, медико-соціальна експертиза для дітей.

Водночас він наголосив, що рішенням РНБО встановлені чіткі дедлайни щодо реформування системи МСЕК, відтак, підготувати документ до другого читання планують у максимально короткі строки.

Раніше «Судово-юридична газета» більш детально описувала законопроект Кабміну 12178.

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