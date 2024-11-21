Парламент принял за основу законопроект о защите прав депортированных детей

Законопроект уточняет понятие депортации и принудительного перемещения детей.

Фото: ukrinform.com

21 ноября Верховная Рада приняла за основу законопроект 9495 «Об охране детства» о защите прав депортированных, принудительно перемещенных детей. Законопроект поддержали 248 депутатов. Об этом сообщила народный депутат Ирина Геращенко.

Им уточняется понятие депортации и принудительного перемещения детей:

Депортация ребенка – незаконное перемещение ребенка на территорию государства-агрессора или его союзников без согласия ребенка и его законных представителей.

Принудительное перемещение – перемещение ребенка с территории Украины в временно оккупированные территории или государства-агрессора без его согласия.

Порядок возвращения, реинтеграции и адаптации депортированных детей будет определяться Кабмином.

«В проекты не учтены дети, которые вернутся в Украину после достижения 18 лет», – добавила депутат.

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