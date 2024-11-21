Парламент принял за основу законопроект о защите прав депортированных детей

21 ноября Верховная Рада приняла за основу законопроект 9495 «Об охране детства» о защите прав депортированных, принудительно перемещенных детей. Законопроект поддержали 248 депутатов. Об этом сообщила народный депутат Ирина Геращенко.
Им уточняется понятие депортации и принудительного перемещения детей:
Порядок возвращения, реинтеграции и адаптации депортированных детей будет определяться Кабмином.
«В проекты не учтены дети, которые вернутся в Украину после достижения 18 лет», – добавила депутат.
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