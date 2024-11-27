На Киевщине лебедь запутался в сетке на реке Рось – спецоперацию по его спасению показали в ГСЧС

«Пленника» освободили из ловушки и передали местным.

В Киевской области чрезвычайники спасли лебедя из ловушки на реке. Как сообщили в ГСЧС, спасатели Белоцерковского гарнизона получили сообщение о том, что молодая птица запуталась в сетке на реке Рось и не могла взлететь самостоятельно.

Работники ГСЧС выехали на место и освободили «пленника» из ловушки – его осторожно распутали и передали местным для осмотра и предоставления необходимой помощи.

Как отмечается, после реабилитации лебедя отпустили обратно в природную среду.

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