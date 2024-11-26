Как будут выключать свет 27 ноября — в Укрэнерго анонсировали часы

С 7:00 до 20:00 будет применена одна очередь отключений по всей стране.

27 ноября в Украине продолжат работу графики отключения электроэнергии. Свет будут выключаться в течение всего дня. Об этом сообщает Укрэнерго.

В частности, в среду, 27 ноября, с 7:00 до 20:00 будет действовать одна очередь отключений.

В Укрэнерго напомнили, что причиной временного введения ограничений является повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 17 ноября.

В настоящее время энергетики работают над ликвидацией последствий, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.

Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Актуальную информацию о графиках отключений в вашем регионе узнайте на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях.

Украинцев просят не включать несколько мощных электроприборов одновременно, когда свет появляется по графику.