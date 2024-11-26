Як вимикатимуть світло 27 листопада – в Укренерго анонсували години

Із 7:00 до 20:00 буде застосовано одну чергу відключень по усій країні.

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27 листопада в Україні продовжать діяти графіки відключення електроенергії. Світло будуть вимикати протягом усього дня. Про це повідомляє Укренерго.

Зокрема, в середу, 27 листопада, із 7:00 до 20:00 діятиме одна черга відключень.

В Укренерго нагадали, що причиною тимчасового запровадження обмежень є пошкодження енергооб'єктів під час масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада.

Наразі енергетики працюють над ліквідацією наслідків, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.

Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах.

Українців просять не вмикати по декілька потужних електроприладів одночасно, коли світло з’являється за графіком.

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