Податкова пояснила, як платники єдиного податку першої – третьої груп можуть виправити дані у декларації.

Північне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків пояснює, як ФОП виправити в останній декларації дані щодо дати припинення діяльності.

Зазначається, що фізичні особи – підприємці – платники єдиного податку першої – третьої груп подають податкову декларацію платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця за формою, затвердженою наказом Мінфіну від 19.06.2015 №578 із змінами та доповненнями, у складі якої формується додаток 1 «Відомості про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску».

Такі платники можуть виправити реквізити, зокрема дату державної реєстрації припинення. У разі якщо декларацію подано після закінчення граничного строку подання, то в додатку 1:

у комірці 03 заголовної частини проставляється позначка «Х» (Уточнююча);

у розд. 1-3, 5-8 проставляються правильні (виправлені) показники;

у розд. 4 у полях «Податковий (звітний) період» та «Податковий (звітний) період, що уточнюється» вказуються однакові значення, що відповідають тому звітному (податковому) періоду, який уточнюється;

у розд. 9 «Визначення сум нарахованого єдиного внеску», якщо сума доходу та сума нарахованого єдиного внеску залишаються без змін, то заповнюється ідентично даним додатка 1 до декларації, що виправляється;

у розд. 10 «Визначення зобов’язань із сплати єдиного внеску у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок» в рядках 1 «Сума єдиного внеску, яка підлягала сплаті на небюджетні рахунки, за даними звітного (податкового) періоду, в якому виявлена помилка (рядок Усього графа 4 розділу 9)» та 2 «Уточнена сума єдиного внеску, яка підлягає сплаті на небюджетні рахунки, за даними звітного (податкового) періоду, у якому виявлена помилка» проставляються ідентичні показники, які відповідають значенню рядка «Усього» колонки 4 розд. 9, рядки 3 – 5 (розрахунки у зв’язку з виправленням помилки) не заповнюються.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.