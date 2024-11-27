Практика судів
  1. В Україні

Як ФОП виправити в останній декларації дані щодо дати припинення діяльності

07:36, 27 листопада 2024
Податкова пояснила, як платники єдиного податку першої – третьої груп можуть виправити дані у декларації.
Як ФОП виправити в останній декларації дані щодо дати припинення діяльності
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Північне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків пояснює, як ФОП виправити в останній декларації дані щодо дати припинення діяльності.

Зазначається, що фізичні особи – підприємці – платники єдиного податку першої – третьої груп подають податкову декларацію платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця за формою, затвердженою наказом Мінфіну від 19.06.2015 №578 із змінами та доповненнями, у складі якої формується додаток 1 «Відомості про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску».

Такі платники можуть виправити реквізити, зокрема дату державної реєстрації припинення. У разі якщо декларацію подано після закінчення граничного строку подання, то в додатку 1:

  • у комірці 03 заголовної частини проставляється позначка «Х» (Уточнююча);
  • у розд. 1-3, 5-8 проставляються правильні (виправлені) показники;
  • у розд. 4 у полях «Податковий (звітний) період» та «Податковий (звітний) період, що уточнюється» вказуються однакові значення, що відповідають тому звітному (податковому) періоду, який уточнюється;
  • у розд. 9 «Визначення сум нарахованого єдиного внеску», якщо сума доходу та сума нарахованого єдиного внеску залишаються без змін, то заповнюється ідентично даним додатка 1 до декларації, що виправляється;
  • у розд. 10 «Визначення зобов’язань із сплати єдиного внеску у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок» в рядках 1 «Сума єдиного внеску, яка підлягала сплаті на небюджетні рахунки, за даними звітного (податкового) періоду, в якому виявлена помилка (рядок Усього графа 4 розділу 9)» та 2 «Уточнена сума єдиного внеску, яка підлягає сплаті на небюджетні рахунки, за даними звітного (податкового) періоду, у якому виявлена помилка» проставляються ідентичні показники, які відповідають значенню рядка «Усього» колонки 4 розд. 9, рядки 3 – 5 (розрахунки у зв’язку з виправленням помилки) не заповнюються.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

декларація податкова ФОП

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Поліцейські розтрощили судову справу, десятки аркушів справи зникли – як поліція намагалася провести почеркознавчу експертизу

Внаслідок слідчих дій суд не міг розглянути справу.

У ГЮУ ВР розкритикували введення штрафів до 121 тисячі грн для боржників до ЦПК та ГПК за невиконання судових рішень

Внесені парламентом зміни до статей 135 ГПК і 148 ЦПК передбачають, що суд може під час здійснення судового контролю за виконанням судового рішення стягнути в дохід державного бюджету з боржника чи керівника боржника штраф від 60,5 тисяч грн до 121 тисячі грн.

Кабмін вніс до Ради проект змін до Бюджетного кодексу – пропонують визначити кошти міжнародної допомоги як публічні інвестиції

Уряд також пропонує унормувати питання перерахування правонаступнику залишків коштів власних надходжень бюджетної установи в разі зміни її організаційно-правового статусу.

Депутати пропонують повернути опцію конфіскації майна корупціонерів, які укладуть угоди зі слідством та уникнуть в’язниці

Законом про позбавлення зрадників державних нагород з Кримінального кодексу вилучили норму про можливість конфіскувати майно корупціонерів в якості опціонального додаткового покарання – пропонується повернути її назад.

Кандидати на дві посади членів Вищої ради правосуддя по квоті З’їзду суддів: відомі прізвища

Додатково документи для участі у відборі подали лише чотири кандидати, розпочалася спеціальна перевірка.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Калараш
    Андрій Калараш
    суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду
  • Дмитро Мальцев
    Дмитро Мальцев
    заступник голови Шевченківського районного суду міста Києва
  • Любов Хилько
    Любов Хилько
    голова Кіровоградського окружного адміністративного суду