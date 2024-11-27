Уряд заборонив відключення світла для підприємств, що імпортують понад 60% електроенергії

Раніше заходи обмеження електроенергії не передбачались для підприємств, що імпортують понад 80% електроенергії для своїх потреб.

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Кабінет Міністрів вніс зміни до Положення про особливості імпорту електричної енергії в умовах правового режиму воєнного стану в Україні. Тепер заходи обмеження електроенергії не будуть застосовуватися до підприємств, що імпортують понад 60% від обсягу споживання.

Постанову ухвалено на засіданні Уряду 26 листопада, повідомили у Міненерго.

«Рішення Уряду ухвалено з урахуванням збільшення лімітів потужностей для імпорту електричної енергії до України з європейських країн до 2,1 ГВт. Це створить додаткові стимули для залучення більшого обсягу комерційного імпорту електричної електроенергії, дозволить розвинути власну генерацію електроенергії та забезпечити більшу стійкість енергосистеми в умовах дефіциту», - зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Раніше заходи обмеження електроенергії не передбачались для підприємств, що імпортують понад 80% електроенергії для своїх потреб.

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