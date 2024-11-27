На Хмельниччині засудили зловмисників які вчинили розбійний напад на підприємство та жорстоко вбили охоронця

Грабіжники вбили 45-річного охоронця, завдавши близько 40 ножових поранень.

На Хмельниччині покарали двох чоловіків за вчинення умисного вбивства з корисливих мотивів. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Їх засуджено до 15 та 12 років позбавлення волі.

Доведено, що у 2021 році двоє чоловіків розробили план пограбування підприємства, на якому працювали. Вони мали ключі та достовірно знали де знаходяться камери відеоспостереження.

Вночі вони крадькома проникли на територію фірми, вбили 45-річного охоронця, завдавши близько 40 ножових поранень, та викрали з сейфу матеріальні цінності і понад 93 тис доларів США.

До вироку суду чоловіки перебували під вартою.

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